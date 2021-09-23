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Губернатор Голубев раскритиковал работу замминистра ЖКХ Ростовской области Орлова

23 сентября 2021, 05:48
Фото: Василий Голубев
Глава Ростовской области Василий Голубев остался недоволен работой МинЖКХ региона за оторванность от реальности, прозвучало во время заседания.

Замминистра ЖКХ Сергей Орлов рассказал о реализации программы по формированию комфортной городской среды. По его словам, средний индекс качества составил 174 балла по итогам 2020 года.

Губернатор попросил заместителя министра быть ближе к земле, а не говорить только о цифрах. Также он раскритиковал слова Орлова о том, что семь городов вскоре могут стать комфортными.

«Вы в этом верите сами? Число обращений жителей этих городов по вопросам некачественной городской среды зашкаливает. Где вы и где люди, живущие в этих городах? — заявил Голубев.

Он отметил, что не Орлов ничего не сказал про то, какая работа идет с подрядчиками.

Также Василий Голубев раскритиковал чиновников за скорость работ в парке 300-летия Таганрога.

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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