Минеева поддержала идею о налоговых льготах для бьюти-индустрии Москвы

По словам Татьяны Минеевой, встречи с представителями бизнес-сообщества позволяют получать работающие предложения от самих предпринимателей. Сейчас общая проблема для компаний, работающих в фитнес- и бьюти-индустрии, а также отрасли спа, — массовое нелегальное оказание медицинских услуг без лицензии. Медуслуги в том числе предлагают оказывать на дому, при этом у «специалистов» нет соответствующего образования. Кроме того, индустрия столкнулась с большим объемом контрабандной или контрафактной медицинской продукции. Татьяна Минеева назвала эти проблемы «черным полем» и отметила необходимость борьбы с ним совместными усилиями, сообщает gorod55.ru
Общественный уполномоченный московский индустрии красоты Нина Литвинова ранее отразила меры поддержки бьюти-индустрии в письме Минеевой. Так, в нем предлагается снизить ставку упрощенной системы налогообложения (УСН) с 6% до 1–4%. Другая инициатива связана с возможностью сохранения такой ставки для растущих предприятий, благодаря чему удастся избежать их искусственного дробления.
По мнению специалистов, следует поднять максимальный порог для УСН в зависимости от размера выручки и числа сотрудников. Еще одно предложение касается отмены некоторых условий трудоустройства граждан, которые оформили статус самозанятых.
От предпринимательского сообщества поступило предложение расширить количество салонов красоты, которые могли бы работать по УСН. По мнению представителей бьюти-сферы, данная мера повысит прозрачность отрасли и позволит вывести из серой зоны часть доходов. Также была озвучена инициатива ввести QR-коды для всех работников салонов. Отметим, что данная мера может стать примером саморегулирования, а значит, не требует директивы со стороны правительства.
В настоящее время режим УСН действует для салонов красоты, в которых работает не более 100 человек, а оборот составляет не больше 150 млн рублей в год. Если правительство Москвы одобрит инициативу, на УСН смогут перейти компании с годовой выручкой до 800 млн рублей и с количеством сотрудников до 300 человек. В настоящее время налоговая ставка для таких компаний составляет 20%.
Статистика Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты свидетельствует о том, что сейчас в Москве работают 16,3 тысячи салонов, из которых на режим УСН перешли около 9,7 тысячи, а 2,2 тысячи платят НДС. Остальные компании используют патентную систему налогообложения. В прошлом году в ассоциации оценили объем рынка в 95 миллиардов рублей, что на 28% меньше, чем в 2019 году.