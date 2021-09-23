Минеева поддержала идею о налоговых льготах для бьюти-индустрии Москвы

По словам Татьяны Минеевой, встречи с представителями бизнес-сообщества позволяют получать работающие предложения от самих предпринимателей. Сейчас общая проблема для компаний, работающих в фитнес- и бьюти-индустрии, а также отрасли спа, — массовое нелегальное оказание медицинских услуг без лицензии. Медуслуги в том числе предлагают оказывать на дому, при этом у «специалистов» нет соответствующего образования. Кроме того, индустрия столкнулась с большим объемом контрабандной или контрафактной медицинской продукции. Татьяна Минеева назвала эти проблемы «черным полем» и отметила необходимость борьбы с ним совместными усилиями, сообщает gorod55.ru