Мужчин Ростовской области привлекли на военные сборы 22 сентября

Отмечается, что во время сборов резервисты получают выплаты, за три дня офицеры получают до десяти тысяч рублей, сержанты и рядовые до пяти тысяч рублей. За месяц учений офицерам положено 30-75 тысяч рублей, солдатам до 25 тысяч рублей.