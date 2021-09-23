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Мужчин Ростовской области привлекли на военные сборы 22 сентября

23 сентября 2021, 07:00
Фото: mil.ru
На полигоне Кадамовский в Ростовской области начались учения резервистов, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Учения стартовали 22 сентября, на полигон съехались подразделения боевого армейского резерва страны (БАРС) не только из Ростовской области, но и других регионов округа. Учения проводят для того, чтобы мужчины, пожелавшие заключить договор на пребывание в резерве, находились в подготовленном мобилизационном состоянии.

Во время сентябрьских учений особое внимание уделят отработке действий при охране стратегически важных объектов. Проживать участники учений будут в специально развернутом полевом лагере, в котором есть душевые, столовая и комнаты отдыха.

Отмечается, что во время сборов резервисты получают выплаты, за три дня офицеры получают до десяти тысяч рублей, сержанты и рядовые до пяти тысяч рублей. За месяц учений офицерам положено 30-75 тысяч рублей, солдатам до 25 тысяч рублей.

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