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Нового начальника УФСБ могут назначить в Ростовской области

23 сентября 2021, 09:30
Фото: dynamo.su
В Ростовской области собираются назначить нового начальника управления ФСБ, сообщил источник в силовых структурах региона.

Как пишет портал 161.RU, новым начальником УФСБ по Ростовской области может стать генерал-майор Игорь Голдобин, который до этого занимал аналогичный пост в Волгоградской области. Известно, что 53-летний Голдобин работает в силовых структурах 27 лет.

Официального подтверждения информации о назначении нового начальника УФСБ пока получить не удалось.

Ранее в Ростовской области указом президента РФ Владимира Путина назначили шестерых судей в городские суды, а также в арбитражный и военный суды региона.

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