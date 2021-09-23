Нового начальника УФСБ могут назначить в Ростовской области

Как пишет портал 161.RU, новым начальником УФСБ по Ростовской области может стать генерал-майор Игорь Голдобин, который до этого занимал аналогичный пост в Волгоградской области. Известно, что 53-летний Голдобин работает в силовых структурах 27 лет.