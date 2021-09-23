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Подвал «Роствертола» переоборудуют в бомбоубежище на 1 тысячу человек

23 сентября 2021, 10:17
Фото: «Роствертол»
Ростовский вертолетный комплекс имени Б. Н. Слюсаря ищет подрядчика для разработки проекта переоборудования подвального помещения в бомбоубежище, сообщается на сайте госзакупок.

Стоимость разработки проектно-сметной документации превышает 9 миллионов рублей, защитное сооружение гражданской обороны должно появиться в подвале седьмого корпуса.

Подрядчику в течение пяти месяцев необходимо провести инженерно-геологические исследования, а также создания защиты подвального помещения от различных угроз: теплового излучения, радиации, перепада температур, ударных волн.

Согласно техзаданию, бомбоубежище должно вмещать не менее 950 человек и иметь запасы продовольствия на двое суток. Причина, по которой завод решил оборудовать на своей территории бомбоубежище, не сообщается.

Ранее в Ростове-на-Дону управлению по делам ГО и ЧС поручили контролировать сохранность защитных сооружений гражданской обороны и поддерживать их в готовности к использованию.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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