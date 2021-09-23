Подвал «Роствертола» переоборудуют в бомбоубежище на 1 тысячу человек

Стоимость разработки проектно-сметной документации превышает 9 миллионов рублей, защитное сооружение гражданской обороны должно появиться в подвале седьмого корпуса.
Подрядчику в течение пяти месяцев необходимо провести инженерно-геологические исследования, а также создания защиты подвального помещения от различных угроз: теплового излучения, радиации, перепада температур, ударных волн.
Согласно техзаданию, бомбоубежище должно вмещать не менее 950 человек и иметь запасы продовольствия на двое суток. Причина, по которой завод решил оборудовать на своей территории бомбоубежище, не сообщается.
Ранее в Ростове-на-Дону управлению по делам ГО и ЧС поручили контролировать сохранность защитных сооружений гражданской обороны и поддерживать их в готовности к использованию.