Пшеничная рассказала о новом штамме коронавируса «дельта»

Она сообщила, что данный штамм должен был вызывать более тяжелое течение болезни, однако это не подтвердилось. По тяжести заболевание такое же, как и остальные. Об этом пишет RT.
Пшеничная также отметила, что раньше у заболевших COVID-19, кислородное голодание и одышка начинались на 10-14 день болезни. А при штамме «дельта» подобные симптомы наступают уже на 5-7 день.
Иными словами, симптомы развиваются быстрее и именно этот факт дал повод говорить о том, что данная инфекция протекает более тяжело. «Это не так, но она более заразная», — добавила Пшеничная.
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова ранее отметила, что штамм «дельта» на 100% доминирует в столице.
Иммунолог Николай Крючков сказал, что у людей, которые перенесли заболевание коронавирусом в средней, тяжелой и крайне тяжелой форме, может появиться ощущение нехватки кислорода.