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Пшеничная рассказала о новом штамме коронавируса «дельта»

23 сентября 2021, 18:23
Фото: pxhere.com
Профессор Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказала об особенностях штамма коронавирусной инфекции «дельта».

Она сообщила, что данный штамм должен был вызывать более тяжелое течение болезни, однако это не подтвердилось. По тяжести заболевание такое же, как и остальные. Об этом пишет RT.

Пшеничная также отметила, что раньше у заболевших COVID-19, кислородное голодание и одышка начинались на 10-14 день болезни. А при штамме «дельта» подобные симптомы наступают уже на 5-7 день.

Иными словами, симптомы развиваются быстрее и именно этот факт дал повод говорить о том, что данная инфекция протекает более тяжело. «Это не так, но она более заразная», — добавила Пшеничная.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова ранее отметила, что штамм «дельта» на 100% доминирует в столице.

Иммунолог Николай Крючков сказал, что у людей, которые перенесли заболевание коронавирусом в средней, тяжелой и крайне тяжелой форме, может появиться ощущение нехватки кислорода.

#Новости#Коронавирус COVID-19
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