Россия выступает за нормализацию ситуации в Афганистане

Вершинин заявил, что Россия предлагает последовательно подходить к сложившейся после ухода США ситуации в Афганистане. Он отметил, что гуманитарные проблемы страны можно решить только скоординировав усилия международного сообщества, пишет iz.ru.
Также замминистра назвал Афганистан «горячей темой», которую представители РФ будут обсуждать на полях Генассамблеи ООН. По его словам, большая часть ответственности за кризис, который сейчас переживает государство, лежит на Соединенных Штатах и их союзниках. Они 20 лет находились в Афганистане и не смогли навести там порядок.