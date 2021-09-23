Россия выступает за нормализацию ситуации в Афганистане

Также замминистра назвал Афганистан «горячей темой», которую представители РФ будут обсуждать на полях Генассамблеи ООН. По его словам, большая часть ответственности за кризис, который сейчас переживает государство, лежит на Соединенных Штатах и их союзниках. Они 20 лет находились в Афганистане и не смогли навести там порядок.