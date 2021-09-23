В Пермском крае ГП «ПЦБК» с успехом занимается зарыблением водоемов

Местный житель Михаил Семенюта считает выпуск мальков в пруд хорошим делом. Много лет назад, когда шли работы по восстановлению плотины пруда, сюда тоже запускали мальков толстолобика и белого амура, чтобы очистить водоем от водорослей. Сейчас там, помимо этих рыб, водятся лещ, окунь, щука, карась, ленок, карп.