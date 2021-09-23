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В Пермском крае ГП «ПЦБК» с успехом занимается зарыблением водоемов

23 сентября 2021, 09:53
В Пермском крае ГП «ПЦБК» успешно проводит мероприятия по зарыблению водоемов. На протяжении двух лет подряд ООО «Прикамский картон», входящее в данную группу предприятий, и инспекторы пермского отдела Росрыболовства вместе выпускают молодь белого амура в Суксунский пруд.

Как сообщает properm.ru, в сентябре ихтиофауна водоема пополнилась более чем 2,2 тысячи мальков этой рыбы. В прошлом году в пруд выпустили 4,5 тысячи мальков.

Напомним, для своих хозяйственных нужд «Прикамский картон» производит забор воды из Чусовского залива Камского водохранилища. После согласования с сотрудниками научного института был разработан план мероприятий, способствующих восстановлению фауны прикамских водоемов. Среди них и зарыбление Суксунского пруда на средства «Прикамского картона».

Белый амур, или амурский карп, является ценной быстрорастущей промысловой рыбой семейства карповых. Она не нуждается в особом уходе и отдельном питании. Необходимое условие — наличие в водоеме большого количества растительности.

По словам инспектора государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов пермского отдела Росрыболовства Виктора Демченко, решение проводить зарыбление мальками белого амура именно Суксунского пруда является неслучайным. В последнее время он заиливается, а белому амуру предстоит очищать его от растительности.

«Можно сказать, что эта рыба выступает живым мелиоратором, санитаром пруда», — пояснил Виктор Демченко.

Заниматься восполнением биологических ресурсов Пермского края в «Прикамском картоне» планируют и в будущем, для чего с помощью экологов и инспекторов рыбнадзора был разработан соответствующий график.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы за счет зарыбления экосистема Суксунского пруда оздоровилась», — пообещал советник генерального директора ПЦБК Владимир Новиков. И пруд будет и дальше радовать отдыхающих здесь жителей Суксуна и Прикамья.

Местный житель Михаил Семенюта считает выпуск мальков в пруд хорошим делом. Много лет назад, когда шли работы по восстановлению плотины пруда, сюда тоже запускали мальков толстолобика и белого амура, чтобы очистить водоем от водорослей. Сейчас там, помимо этих рыб, водятся лещ, окунь, щука, карась, ленок, карп.

Напомним, группа предприятий «ПЦБК» активно участвует в нацпроекте «Экология», улучшает работу очистных сооружений, увеличила объемы переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, занимается лесовосстановлением на арендованных лесных участках и зарыбляет водоемы Пермского края.

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