В Петербурге заинтересовались «зелеными» облигациями вслед за Москвой

Напомним, в мае текущего года Москва, первым из субъектов РФ, разместила так называемые «зеленые» бонды на 7 лет с постоянным купоном. Общий объем заявок на покупку составил 86 млрд рублей. Это в 1,2 раза больше, чем первоначальное предложение. На полученные от размещения облигаций средства были закуплены электроавтобусы. Также на эти деньги строилась Большая кольцевая линия метрополитена.