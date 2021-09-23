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В Петербурге заинтересовались «зелеными» облигациями вслед за Москвой

23 сентября 2021, 10:27
Фото: pixabay.com
Администрации Санкт-Петербурга, Подмосковья и Краснодарского края заинтересовались эмиссией так называемых «зеленых» облигаций.

Заместитель руководителя МЭР Илья Торосов рассказал iz.ru, что в текущем году Москва разместит «зеленые» облигации на 5 млрд рублей. Также он отметил, что объем рынка устойчивых облигаций «составляет 118 млрд рублей, не считая эмиссии РЖД. В конце следующего года он достигнет 200 млрд».

Напомним, в мае текущего года Москва, первым из субъектов РФ, разместила так называемые «зеленые» бонды на 7 лет с постоянным купоном. Общий объем заявок на покупку составил 86 млрд рублей. Это в 1,2 раза больше, чем первоначальное предложение. На полученные от размещения облигаций средства были закуплены электроавтобусы. Также на эти деньги строилась Большая кольцевая линия метрополитена.

Журналисты «Известий» провели опрос в регионах. В большинстве из них респонденты ответили, что пока не планируют выпуск «зеленых» бондов. Только в 3 регионах сообщили, что изучают этот рынок.

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