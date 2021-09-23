В Ростовской области хотят увеличить вес мальков для воспроизводства

Начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса регионального минсельхоза Татьяна Жуменко рассказала о просьбах, поступивших в Росрыболовство. Она объявила, что власти региона просят изменить рекомендации для мальков, выпускаемых в водоемы Ростовской области для восстановления и пополнения популяции, так как считают действующие нормативы устаревшими.
Начальник управления рассказала, что в настоящий момент для успешного зарыбления водоемов нужны мальки, вес которых превышает 25 граммов. Жуменко добавила, что в ведомстве уже составили коллективное предложение с АзНИИРХ, которое будет направлено Росрыболовству.
Ее поддержал глава ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов, который сообщил, что в прудах для разведения уже давно используют мальков, чей вес превышает отметку 200 граммов, так как подобные особи имеют высокую адаптивность к окружающей среде и обладают лучшими показателями выживаемости. Он добавил, что 25 граммов — это показатель, приемлемый для середины прошлого столетия, но никак не для современной действительности.
Основной проблемой рыбоводных хозяйств считается подгонка веса малька под требования посадочного материала, так как 25 граммов — это почти недостижимый показатель для массового воспроизводства и разведения мальков.
Александр Ершов добавил, что водоемы Ростовской области способны принять около 154 миллионов мальков, и хотя в настоящий момент подобных показателей тяжело достичь — увеличение веса молоди могло бы способствовать воспроизводству водных биоресурсов.
Ранее эксперт рассказал о возможных способах увеличения популяции осетровых в водоемах Ростовской области.