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В Ростовской области хотят увеличить вес мальков для воспроизводства

23 сентября 2021, 15:36
Фото: Pixabay.com
Власти Ростовской области попросили Росрыболовство увеличить объемы мальков, выпускаемых в водоемы для воспроизводства, об этом сообщил портал Donnews.

Начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса регионального минсельхоза Татьяна Жуменко рассказала о просьбах, поступивших в Росрыболовство. Она объявила, что власти региона просят изменить рекомендации для мальков, выпускаемых в водоемы Ростовской области для восстановления и пополнения популяции, так как считают действующие нормативы устаревшими.

Начальник управления рассказала, что в настоящий момент для успешного зарыбления водоемов нужны мальки, вес которых превышает 25 граммов. Жуменко добавила, что в ведомстве уже составили коллективное предложение с АзНИИРХ, которое будет направлено Росрыболовству.

Ее поддержал глава ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов, который сообщил, что в прудах для разведения уже давно используют мальков, чей вес превышает отметку 200 граммов, так как подобные особи имеют высокую адаптивность к окружающей среде и обладают лучшими показателями выживаемости. Он добавил, что 25 граммов — это показатель, приемлемый для середины прошлого столетия, но никак не для современной действительности.

Основной проблемой рыбоводных хозяйств считается подгонка веса малька под требования посадочного материала, так как 25 граммов — это почти недостижимый показатель для массового воспроизводства и разведения мальков.

Александр Ершов добавил, что водоемы Ростовской области способны принять около 154 миллионов мальков, и хотя в настоящий момент подобных показателей тяжело достичь — увеличение веса молоди могло бы способствовать воспроизводству водных биоресурсов.

Ранее эксперт рассказал о возможных способах увеличения популяции осетровых в водоемах Ростовской области.

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