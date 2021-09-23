В Ростовской области хотят увеличить вес мальков для воспроизводства

Ее поддержал глава ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов, который сообщил, что в прудах для разведения уже давно используют мальков, чей вес превышает отметку 200 граммов, так как подобные особи имеют высокую адаптивность к окружающей среде и обладают лучшими показателями выживаемости. Он добавил, что 25 граммов — это показатель, приемлемый для середины прошлого столетия, но никак не для современной действительности.