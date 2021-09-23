В Ростовскую область на учения приехали контрактники из армейского резерва

Резервисты будут заниматься по программе Вооружённых сил РФ. На полигоне Кадамовский они научатся охранять важные объекты, а также ликвидировать последствия стихийных бедствий и поддерживать правопорядок.
«Граждане, пребывающие в запасе, изъявившие желание на добровольной основе заключить контракт с Вооружёнными силами России о пребывании в резерве, должны содержаться в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии. Это достигается путём регулярного привлечения их на занятия по боевой подготовке в полевых условиях, в составе подразделений», – рассказал командующий войсками ЮВО генерал армии Дворников.
Чтобы резервисты ощущали себя как дома, им обеспечили комфортное проживание. В автономном полевом лагере имеются душевые, столовые, комнаты досуга и банно-прачечный комбинат. Во временных жилищах стоят телевизоры, обогреватели, а также необходимое имущество.
За питание резервистов отвечают профессиональные комбинаты питания. Рацион военнослужащих сбалансирован по содержанию белков, жиров и углеводов, а также высококалориен. Это позволяет обеспечивать нужный запас энергии для освоения боевых дисциплин, а также восполнять затраты энергии после высоких физических нагрузок и поддерживать здоровье.
Перед каждым приёмом пищи блюда проходят строгий контроль, и только после положительной проверки попадают на столы резервистов. Раздача в столовых осуществляется по системе «шведский стол». Меню включает в себя супы, мясные и рыбные блюда, гарниры, горячие и холодные закуски, салаты, молочные продукты, свежие овощи и фрукты.
Так, резервисты могут выбрать щи, рассольник, борщ или гороховый суп на первое. На второе – курица, свинина или говядина, а в качестве гарнира – картофель, макароны, гречка или рис. Чтобы повысить иммунитет военнослужащих, комбинаты добавляют в рацион сало, лук и чеснок. Повара накрывают столы на государственные праздники и организовывают Дни именинника: они угощают солдат выпечкой, конфетами и другими лакомствами, устраивают чаепитие. Кроме того, они устраивают Дни национальной кухни, где резервисты могут попробовать блюда разных стран.
Государство оплатит время, которое резервисты проведут на сборах. «Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тысяч рублей, сержант-солдат до 5 тысяч рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тысяч рублей, солдат до 25 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.
Напомним, что в начале сентября пресс-служба Минобороны РФ опубликовала информацию о том, что российская армия увеличит людской резерв. И вот неделю назад в Ростове-на-Дону заключили первые контракты на вступление в подразделения БАРС. Резервисты ежемесячно будут участвовать в тренировочных занятиях и раз в год – в военных сборах.