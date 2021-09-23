В Ростовскую область на учения приехали контрактники из армейского резерва

Так, резервисты могут выбрать щи, рассольник, борщ или гороховый суп на первое. На второе – курица, свинина или говядина, а в качестве гарнира – картофель, макароны, гречка или рис. Чтобы повысить иммунитет военнослужащих, комбинаты добавляют в рацион сало, лук и чеснок. Повара накрывают столы на государственные праздники и организовывают Дни именинника: они угощают солдат выпечкой, конфетами и другими лакомствами, устраивают чаепитие. Кроме того, они устраивают Дни национальной кухни, где резервисты могут попробовать блюда разных стран.