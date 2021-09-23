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Власти Сальска заявили, что никто не хочет благоустраивать городской парк

23 сентября 2021, 11:32
Фото: adm-salsk.ru
В Сальске не получается завершить благоустройство единственного в городе парка из-за отсутствия желающих, сообщили в городской администрации.

В одной из групп в соцсетях местные жители пожаловались, что власти два года назад разрушили парк. Ранее здесь находились аттракционы и карусели, а теперь все огорожено забором.

Власти города ответили на это и заявили, что постепенно все работы будут выполнены. В целом их хотели завершить в текущем году, но с подрядчиком пришлось расторгнуть контракт, так как он прекратил реализацию проекта.

«Летом прошли три аукциона, чтобы выбрать новую компанию, но сделать это не удалось — желающих не нашлось. Причиной является подорожание стройматериалов», — уточнили в мэрии.

Отмечается, что работы планируется продолжить в следующем году. На эти цели потратят 25 миллионов рублей.

Ранее подрядчика заставили устранить нарушения в строящейся инфекционной больнице в Ростове.

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