Власти Сальска заявили, что никто не хочет благоустраивать городской парк

В одной из групп в соцсетях местные жители пожаловались, что власти два года назад разрушили парк. Ранее здесь находились аттракционы и карусели, а теперь все огорожено забором.
Власти города ответили на это и заявили, что постепенно все работы будут выполнены. В целом их хотели завершить в текущем году, но с подрядчиком пришлось расторгнуть контракт, так как он прекратил реализацию проекта.
«Летом прошли три аукциона, чтобы выбрать новую компанию, но сделать это не удалось — желающих не нашлось. Причиной является подорожание стройматериалов», — уточнили в мэрии.
Отмечается, что работы планируется продолжить в следующем году. На эти цели потратят 25 миллионов рублей.