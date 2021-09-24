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До 1,7 млрд рублей увеличили «Россети Юг» финансирование ремонтной программы в 2021 г

24 сентября 2021, 08:24
Фото: «Россети-Юг»
Компания «Россети Юг», работающая на территории Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Калмыкия, увеличила финансирование ремонтной программы в 2021 году на 5,4%.

В целом же по Южному федеральному округу финансирование ремонтной программы ПАО «Россети» достигает 6,1 миллиарда рублей, из них 1,7 миллиарда рублей приходится на «Россети Юг».

ЮФО с рабочей поездкой посетил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, который встретился с руководителем ПАО «Россети Юг» Борисом Эбзеевым. В ходе встречи обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду, все мероприятия которой должны завершить до 1 октября.

В «Россети Юг» полностью готовы к зиме, для ликвидации последствия возможных аномалий погоды готовы 672 бригады из более чем 3,4 тысячи специалистов и 1,7 тысячи единиц спецтехники. Уже подготовили 331 резервный источник электроснабжения общей мощностью 13,3 МВт.

Кроме того, перед зимой отремонтировали 38 силовых трансформаторов, из них 15 — на территории Ростовской области. Также заменили почти три тысячи километров ЛЭП, 230 километров из которых проходят по территории Ростовской области, три тысячи трансформаторных пунктов и свыше 3,3 тысячи коммутационных аппаратов, из них 1,7 тысячи — в донских землях. Также на 1,2 тысячи гектаров ЛЭП, из них 470 гектаров расположены в Ростовской области, срубили мешавшую растительность. Всего же на ремонтные работы в Ростовской области компания направила 841 миллион рублей.

На юге России основные нагрузки на электросети приходятся на лето и зиму. Как рассказал Эбзеев, в 2021 году ремонтные работы проводили в условиях аномальной жары, но это не помешало выполнить все работы в срок.

«Мы увеличили расходы на программу технического обслуживания и ремонтов, к 1 октября завершим все основные мероприятия», — подчеркнул Эбзеев.

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