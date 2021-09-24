До 1,7 млрд рублей увеличили «Россети Юг» финансирование ремонтной программы в 2021 г

Кроме того, перед зимой отремонтировали 38 силовых трансформаторов, из них 15 — на территории Ростовской области. Также заменили почти три тысячи километров ЛЭП, 230 километров из которых проходят по территории Ростовской области, три тысячи трансформаторных пунктов и свыше 3,3 тысячи коммутационных аппаратов, из них 1,7 тысячи — в донских землях. Также на 1,2 тысячи гектаров ЛЭП, из них 470 гектаров расположены в Ростовской области, срубили мешавшую растительность. Всего же на ремонтные работы в Ростовской области компания направила 841 миллион рублей.