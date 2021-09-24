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Две 13-летние девочки пропали в Ростовской области

24 сентября 2021, 07:33
Фото: МО МВД России «Каменский»
В Каменске-Шахтинском вторые сутки не могут определить местоположение двух 13-летних девочек, сообщили в местном отделении МВД.

Как пишет Donday, подруги Виктория Алексеева и Анна Романова не вернулись из школы днем 23 сентября.

Виктория ростом около 160 сантиметров, волосы русые ниже плеч с прядями красного цвета. Была одета в синюю куртку, серые брюки с белыми лампасами и рубашку в черно-белую полоску. На ногам у девочки светлые кроссовки, с собой также был смартфон.

Анна ростом 155-160 сантиметров, у нее каштановые волосы длиной до плеч, была одета в кожаную куртку синего цвета, темные узкие брюки и темные кроссовки. С собой у девочки темно-синяя сумка.

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