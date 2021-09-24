Две 13-летние девочки пропали в Ростовской области

Виктория ростом около 160 сантиметров, волосы русые ниже плеч с прядями красного цвета. Была одета в синюю куртку, серые брюки с белыми лампасами и рубашку в черно-белую полоску. На ногам у девочки светлые кроссовки, с собой также был смартфон.