Две 13-летние девочки пропали в Ростовской области

Как пишет Donday, подруги Виктория Алексеева и Анна Романова не вернулись из школы днем 23 сентября.
Виктория ростом около 160 сантиметров, волосы русые ниже плеч с прядями красного цвета. Была одета в синюю куртку, серые брюки с белыми лампасами и рубашку в черно-белую полоску. На ногам у девочки светлые кроссовки, с собой также был смартфон.
Анна ростом 155-160 сантиметров, у нее каштановые волосы длиной до плеч, была одета в кожаную куртку синего цвета, темные узкие брюки и темные кроссовки. С собой у девочки темно-синяя сумка.