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Голубев признал работу Логвиненко по трем нацпроектам «недостаточной» в 2021 году

24 сентября 2021, 08:00
Фото: donland.ru
Логвиненко
Глава Ростовской области Василий Голубев признал недостаточной работу ряда чиновников при реализации нацпроектов, заявили в правительстве региона.

Речь идет о работе, которая была выполнена с начала 2021 года. Губернатор остался недоволен тем, как руководители Донецка, Ростова-на-Дону, Таганрога, Зимовниковского района выполняют мероприятия проекта «Жилье и городская среда».

Власти Ростова и Верхнедонского района были раскритикованы за неудовлетворительную реализацию проекта «Демография». Что касается «Культуры», то претензии появились к Азовскому и Кашарскому районам.

Вместе с этим в Ростове к сити-менеджеру Алексею Логвиненко есть вопросы по реализации дорожного нацпроекта. Губернатор рекомендовал региональному УМВД проверить расходование бюджетных средств.

Ранее Операторы кикшеринга раскритиковали решение властей установить стационарные парковки.

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