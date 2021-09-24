Голубев признал работу Логвиненко по трем нацпроектам «недостаточной» в 2021 году

Речь идет о работе, которая была выполнена с начала 2021 года. Губернатор остался недоволен тем, как руководители Донецка, Ростова-на-Дону, Таганрога, Зимовниковского района выполняют мероприятия проекта «Жилье и городская среда».
Власти Ростова и Верхнедонского района были раскритикованы за неудовлетворительную реализацию проекта «Демография». Что касается «Культуры», то претензии появились к Азовскому и Кашарскому районам.
Вместе с этим в Ростове к сити-менеджеру Алексею Логвиненко есть вопросы по реализации дорожного нацпроекта. Губернатор рекомендовал региональному УМВД проверить расходование бюджетных средств.