Информацию о возможном последователе пермского стрелка в Ростове проверит следствие

Напомним, что 20 сентября, студент первого курса Пермского госуниверситета вошел в здание и начал расстреливать людей. Всего он убил шесть человек, десятки студентов и сотрудников пострадали.
Самого убийцу ранили и доставили в медицинское учреждение. По словам Бастрыкина, у таких людей быстро появляются единомышленники.
«Следствие уже начало проверку информации из соцсетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области», — уточнил глава Следкома.
Ранее СМИ писали о ростовском тиктокере, который после расстрела людей в Перми высказывал угрозы на видео. Его имя уже удалось установить.