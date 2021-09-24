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Информацию о возможном последователе пермского стрелка в Ростове проверит следствие

24 сентября 2021, 07:21
Фото: Соцсети
Следствие проверит появившуюся информацию о готовящихся преступлениях в Ростове-на-Дону после пермской трагедии, сообщил в председатель СК в интервью ТАСС.

Напомним, что 20 сентября, студент первого курса Пермского госуниверситета вошел в здание и начал расстреливать людей. Всего он убил шесть человек, десятки студентов и сотрудников пострадали.

Самого убийцу ранили и доставили в медицинское учреждение. По словам Бастрыкина, у таких людей быстро появляются единомышленники.

«Следствие уже начало проверку информации из соцсетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области», — уточнил глава Следкома.

Ранее СМИ писали о ростовском тиктокере, который после расстрела людей в Перми высказывал угрозы на видео. Его имя уже удалось установить.

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#Новости#Происшествия
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