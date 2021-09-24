Минеева отметила важность соблюдения природоохранного законодательства

Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева и омбудсмен по экологии и природопользованию аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, член координационного совета Ильдар Неверов стали модераторами дискуссии.
Сайт gorod55.ru цитирует слова Татьяны Минеевой о важности экологической повестки и соответствующего законодательства для бизнес-сообщества. По ее словам, в настоящее время идет работа по созданию информационного канала для предпринимательского сообщества столицы, который будет посвящен вопросам нарушения прав предпринимателей в сфере соблюдения экологического законодательства.
В рамках круглого стола, на котором присутствовал Павел Пенкин, бизнесмен, общественный деятель Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами и старший партнер антикризисной группы компаний «Рыков и партнёры», был рассмотрен вопрос расширенной ответственности производителей (РОП). Власть и бизнес описали ситуацию со своих позиций. Эксперты прокомментировали рост спроса на продукцию, которая изготовлена с использованием алюминия, если РОП будет обновлена. Также была затронута тема существующих мощностей по переработке отходов с содержанием алюминия: российские компании представили свой опыт.
Сегодня упаковка из алюминия является одной из самых востребованных в мире, но эксперты отмечают необходимость формирования системы переработки материала. Одна алюминиевая банка разлагается около 500 лет. Преимуществом данного типа упаковки является возможность перерабатывать ее неограниченное количество раз.
Ранее президент Владимир Путин поручил запустить обновленную программу РОП. Ее механизмы предполагают, что компании, которые используют упаковку из алюминия, должны или самостоятельно обеспечивать утилизацию, или платить экосбор. Внесенные средства будут направлены на финансирование строительства заводов по переработке отходов, которые, в свою очередь, станут отчислять в бюджет налоги.
Как сообщают эксперты, экосбор будет ежегодно увеличивать российский бюджет на 42 млрд рублей. По мнению бизнес-сообщества, система РОП нуждается в доработке.
Ускорению запуска РОП способствует организация обмена практиками и накопленными опытом, как отметили специалисты. По мнению одного из участников круглого стола, необходимо привлечь к процессу раздельного сбора отходов максимум граждан. Кроме того, важно заниматься экологическим просвещением детей. Эксперты отметили, что европейские страны потратили на это около 40 лет.
II Международный форум «Алюминий в архитектуре и строительстве» (AlumForum 2021) провели в московском Технопарке «Сколково» с 21 по 23 сентября. Его организаторами стали Алюминиевая ассоциация, Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов. Форум состоялся в рамках программы Года архитектуры и градостроительства в СНГ.