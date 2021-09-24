Минеева отметила важность соблюдения природоохранного законодательства

В рамках круглого стола, на котором присутствовал Павел Пенкин, бизнесмен, общественный деятель Ассоциации специалистов по работе с проблемными активами и старший партнер антикризисной группы компаний «Рыков и партнёры», был рассмотрен вопрос расширенной ответственности производителей (РОП). Власть и бизнес описали ситуацию со своих позиций. Эксперты прокомментировали рост спроса на продукцию, которая изготовлена с использованием алюминия, если РОП будет обновлена. Также была затронута тема существующих мощностей по переработке отходов с содержанием алюминия: российские компании представили свой опыт.