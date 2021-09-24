Наступающая амброзия и угроза дефицита воды: чем еще пугали ростовчан в пятницу

Posted 24 сентября 2021, 15:58
Published 24 сентября 2021, 15:58
Modified 18 сентября 2022, 12:20
Updated 18 сентября 2022, 12:20
Нашествие сорняков
Власти Ростовской области объявили, что причиной активного роста сорных трав стали дожди, прошедшие по территории региона весной 2021 года.
Сообщается, что в связи с бурным ростом сорной растительности ухудшилась ситуация с числом административных дел, заведенных из-за не осуществленного выкоса аброзии и других сорных трав. В Ростовской области возбудили уже 635 дел в отношении должностных, юридических и иных лиц, не осуществлявших покос сорной растительности. Власти сообщают, что общая сумма штрафов, выплаченных нарушителями, достигла 5,6 миллиона рублей.
Также в сообщении сказано, что Ростов, Шахты и Гуково возглавили список городов с наибольшим числом нарушений требований борьбы с сорняками, а в список организаций, которые не занимались покосом сорняков, вошли организации АО «Тандер», АО «Донэнерго», ОАО «РЖД», а также школы, детские сады и другие образовательные учреждения.
Климатические изменения
В последние годы учеными геофизической обсерватории имени Воейкова были зафиксированы серьезные климатические изменения, которые способны негативно повлиять на жизнь жителей Ростовской области.
Сообщается, что учеными была подготовлена климатическая модель, которая подтвердила данные о том, что к середине этого столетия летняя температура в среднем поднимется на два или три градуса.
В связи с этими изменениями годовые осадки могут перераспределиться, так ученые предсказывают, что зимой будет выпадать на 10% больше осадков, а летом их число сократится на 20%. Эксперты считают, что подобные перемены могут повлиять на качество и количество пригодной для питья воды.
«Сокращение грозит дефицитом качественной питьевой воды, а это может спровоцировать рост числа острых кишечных инфекционных заболеваний», — подвели итоги своих исследований эксперты обсерватории имени Воейкова.
Зима близко
В Ростове-на-Дону уже подходят к своему завершению работы по подготовке отопительных сетей к холодам, об этом объявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Глава горадминистрации напомнил жителям Ростова-на-Дону о приближении отопительного сезона и отчитался о том, что к зиме уже подготовили все важнейшие объекты социальной инфраструктуры — медицинские и образовательные учреждения. Эти здания начнут отапливать раньше, чтобы обеспечить комфортные температуры в социально важных городских объектах.
Также Алексей Логвиненко отметил, что уже 98% жилых зданий города прошли необходимые проверки и подготовительные работы, обеспечивающие работоспособность систем отопления во время холодов, однако еще более 50 многоквартирных домов ожидают капремонта теплосетей.
Алексей Логвиненко добавил, что до середины октября «Ростовским тепловым сетям» предстоит отремонтировать еще четыре километра теплотрасс. В настоящий момент работы проведены на восьми из 16 участков.