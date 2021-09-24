Наступающая амброзия и угроза дефицита воды: чем еще пугали ростовчан в пятницу

В связи с этими изменениями годовые осадки могут перераспределиться, так ученые предсказывают, что зимой будет выпадать на 10% больше осадков, а летом их число сократится на 20%. Эксперты считают, что подобные перемены могут повлиять на качество и количество пригодной для питья воды.