Предприниматель в Ростовской области подозревается в неуплате налога в 100 млн рублей

Так, по версии следствия, подозреваемый не выплачивал налог в период с октября 2019 по июнь 2020 года на общую сумму более 101 миллиона рублей. В СКР сообщают, что предприниматель владеет организацией, специализирующейся на изготовлении корма для сельскохозяйственных животных.
В надзорном ведомстве сообщили, что подозреваемый намерено вносил ложные сведения в налоговые декларации. Сейчас следователями проводится проверка на установление всех обстоятельств преступления.
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