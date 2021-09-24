Предприниматель в Ростовской области подозревается в неуплате налога в 100 млн рублей

Так, по версии следствия, подозреваемый не выплачивал налог в период с октября 2019 по июнь 2020 года на общую сумму более 101 миллиона рублей. В СКР сообщают, что предприниматель владеет организацией, специализирующейся на изготовлении корма для сельскохозяйственных животных.