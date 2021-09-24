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Предприниматель в Ростовской области подозревается в неуплате налога в 100 млн рублей

24 сентября 2021, 14:06
Фото: pexels.com
В Ростовской области руководителя коммерческой организации подозревают в неуплате налога в размере 100 миллионов рублей, об этом сообщается на сайте регионального СКР России.

Так, по версии следствия, подозреваемый не выплачивал налог в период с октября 2019 по июнь 2020 года на общую сумму более 101 миллиона рублей. В СКР сообщают, что предприниматель владеет организацией, специализирующейся на изготовлении корма для сельскохозяйственных животных.

В надзорном ведомстве сообщили, что подозреваемый намерено вносил ложные сведения в налоговые декларации. Сейчас следователями проводится проверка на установление всех обстоятельств преступления.

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