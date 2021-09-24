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Российского легкоатлета Хютте задержали с наркотиками в Санкт-Петербурге

24 сентября 2021, 17:06
Фото: pxhere.com
Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте задержан в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на телеканал «РЕН ТВ», чемпион Европы в командных соревнованиях был остановлен для проверки его документов, но не мог четко произносить слова, а на зрачках наблюдались признаки наркотического опьянения.

Отмечается, что легкоатлет был доставлен в отделение для дальнейшего рассмотрения.

Добавим, Хютте является чемпионом Европы в командных соревнованиях в Стокгольме (2011 год), серебряным призером в Брауншвейге (2014), а также четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции (2010 — 2013).

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