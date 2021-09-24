Ростовчан предупредили о дефиците воды и заболеваниях из-за изменения климата

В главной геофизической обсерватории имени Воейкова подготовили климатическую модель и спрогнозировали изменение климата. Согласно полученным данным, к середине 21 века температура летом будет выше на 2-3 градуса.
Поменяется также количество выпадаемых осадков. Зимой объемы вырастут на 10%, летом — уменьшатся на 20%. По мнению экспертов, это может привести к уменьшению водных ресурсов.
«Сокращение грозит дефицитом качественной питьевой воды, а это может спровоцировать рост числа острых кишечных инфекционных заболеваний», — сказано в сообщении.
До этого появилась информация, что почти треть жителей Ростовской области недовольна качеством воды.