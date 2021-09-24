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Ростовчан предупредили о дефиците воды и заболеваниях из-за изменения климата

24 сентября 2021, 12:14
Фото: pexels.com
В Ростовской области климат становится более экстремальным и растет средняя годовая температура, что может привести к проблемам, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

В главной геофизической обсерватории имени Воейкова подготовили климатическую модель и спрогнозировали изменение климата. Согласно полученным данным, к середине 21 века температура летом будет выше на 2-3 градуса.

Поменяется также количество выпадаемых осадков. Зимой объемы вырастут на 10%, летом — уменьшатся на 20%. По мнению экспертов, это может привести к уменьшению водных ресурсов.

«Сокращение грозит дефицитом качественной питьевой воды, а это может спровоцировать рост числа острых кишечных инфекционных заболеваний», — сказано в сообщении.

До этого появилась информация, что почти треть жителей Ростовской области недовольна качеством воды.

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