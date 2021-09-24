Ростовский экономист назвала причины массового закрытия отделений банков

По информации Банка России, с января по июль закрылись 1,5 тысяч подразделений, что составило 5% от их общего количества за аналогичный период 2020 года. Эта ситуация вызывает беспокойство людей.
Татьяна Подольская провела анализ и выяснила, что чаще всего закрывают подразделения в регионах с наибольшей концентрацией офисов банковских учреждений. Здесь же активнее всего пользуются онлайн-банкингом.
В других субъектах закрывали отделения, в которых не проводили никаких операций, либо они дублировали друг друга. В целом это практически не повлияло на доступность услуг местным жителям. Тогда клиенты получали услуги в других офисах, либо делали это через Интернет.
Это стало актуально и во время пандемии. Вместе с этим банки стали предлагать возможность открытия вкладов через маркетплейсы, предлагая более выгодные условия. Это сайты, на которых в любое время суток можно приобрести банковские продукты.
При этом, если прийти в офис банка, то такие условия никто не предложит. Дело в том, что финансовые учреждения пытаются перевести клиентов на онлайн-платформу. Это должно уменьшить потребность в содержании большого количества подразделений банков.
С другой стороны, при помощи маркетплейсов можно получить доступ к широкому спектру финансовых услуг и выбрать самые выгодные условия. Конкуренция между банками станет только сильнее, что приведет к улучшению условий для размещения средств населения.