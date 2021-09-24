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Шварц подтвердил, что Шунин пропустит матч против «Рубина» из-за травмы

24 сентября 2021, 18:26
Фото: pxhere.com
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о том, сможет ли голкипер Антон Шунин помочь его команде в матче девятого тура РПЛ с «Рубином».

Напомним, что встреча между клубами состоится 26 сентября. Начало игры — в 14:00 мск. В сезоне-2021/22 34-летний Шунин отыграл семь матчей, пропустил восемь голов и два раза отстоял «на ноль».

«Шунин пока занимается в индивидуальном режиме. В матче с «Рубином» мы не сможем на него рассчитывать. У нас есть группа опытных игроков, которые могут рассматриваться в качестве капитана в отсутствии Шунина. Бальбуэна, Ордец, Паршивлюк, Шиманьски — это те игроки, которые могут надеть капитанскую повязку, — цитирует Шварца «Советский спорт».

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