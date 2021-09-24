Шварц подтвердил, что Шунин пропустит матч против «Рубина» из-за травмы

«Шунин пока занимается в индивидуальном режиме. В матче с «Рубином» мы не сможем на него рассчитывать. У нас есть группа опытных игроков, которые могут рассматриваться в качестве капитана в отсутствии Шунина. Бальбуэна, Ордец, Паршивлюк, Шиманьски — это те игроки, которые могут надеть капитанскую повязку, — цитирует Шварца «Советский спорт».