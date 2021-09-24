В Ростове-на-Дону не смогут провести операцию каскадеру, сломавшему позвоночник

Евгений сообщил, что операция, которую необходимо провести, достаточно сложная, а специалистов, которые могли бы ее провести, просто отсутствуют. Медики рассказали молодому человеку, что он может «отлежаться» десять лет, чтобы пройти полный цикл реабилитации и вернуть возможность ходить, но предупредили каскадера, что он не сможет восстановить осанку, а его существование будет сопровождаться сильными болями.