В Ростове-на-Дону не смогут провести операцию каскадеру, сломавшему позвоночник

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев, получивший компрессионный перелом позвоночника, не сможет получить лечение в родном городе.
Евгений сообщил, что операция, которую необходимо провести, достаточно сложная, а специалистов, которые могли бы ее провести, просто отсутствуют. Медики рассказали молодому человеку, что он может «отлежаться» десять лет, чтобы пройти полный цикл реабилитации и вернуть возможность ходить, но предупредили каскадера, что он не сможет восстановить осанку, а его существование будет сопровождаться сильными болями.
Молодой человек в настоящий момент находится в поисках специалиста и медицинского учреждения, которые могли бы провести необходимую ему процедуру и помогли восстановиться после рокового трюка с BMW.