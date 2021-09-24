В Ростове-на-Дону реставрация театра им. Горького обойдется в 330 млн рублей

В частности, в первый год должны пройти масштабные работы по укреплению фасада, вентиляции, озеленению, монтажу проводки, а также должно быть заменено дорожное покрытие на территории театра. Позднее проведут работы по реставрации фасадов и интерьеров закулисья тетра драмы. Более того, главный режиссер театра Геннадий Шапошников сообщил, что театр получил денежные средства на замену систем звукового и светового оборудования, что позволит театральным постановкам выйти на новый уровень.