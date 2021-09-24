В Ростове-на-Дону реставрация театра им. Горького обойдется в 330 млн рублей

Posted 24 сентября 2021, 13:12
Published 24 сентября 2021, 13:12
Modified 18 сентября 2022, 12:20
Updated 18 сентября 2022, 12:20
Стало известно, что в Ростове определили подрядчика, который выполнит работы по реставрации и ремонту здания драматического театра им. М. Горького, являющегося объектом культурного наследия и памятником архитектуры.
Портал Don24 сообщает, что на встрече с журналистами министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева объявила, что работы будут идти около двух лет. За это время исполнитель работ должен будет привести в порядок внешнее и внутреннее состояние здания. Согласно условиям контракта, реконструкция должна быть завершена до ноября 2022 года.
В частности, в первый год должны пройти масштабные работы по укреплению фасада, вентиляции, озеленению, монтажу проводки, а также должно быть заменено дорожное покрытие на территории театра. Позднее проведут работы по реставрации фасадов и интерьеров закулисья тетра драмы. Более того, главный режиссер театра Геннадий Шапошников сообщил, что театр получил денежные средства на замену систем звукового и светового оборудования, что позволит театральным постановкам выйти на новый уровень.