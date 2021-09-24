В Ростове-на-Дону в ДТП с автобусом №8 пострадала 52-летняя пассажирка

Около 20.00 мск полицией было получено сообщенеи о ДТП, произошедшем на переулке Братском.
Стало известно, что водитель Hyundai Solaris проигнорировала дорожный знак «Уступите дорогу». Это стало причиной аварии с участием ее автомобиля и низкопольного автобуса ЛиАЗ-529260, который перевозил восемь пассажиров маршрута № 8, идущего от ГПЗ-10 до ТРК «Мегамага».
В результате аварии был выявлен один пострадавший — 52-летняя пассажирка автобуса.
В настоящий момент проводится проверка, которая установит обстоятельства произошедшей аварии.