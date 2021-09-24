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В Ростове-на-Дону в ДТП с автобусом №8 пострадала 52-летняя пассажирка

24 сентября 2021, 13:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове в четверг, 23 сентября, произошла авария с участием пассажирского автобуса, об этом сообщили в областном УГИБДД.

Около 20.00 мск полицией было получено сообщенеи о ДТП, произошедшем на переулке Братском.

Стало известно, что водитель Hyundai Solaris проигнорировала дорожный знак «Уступите дорогу». Это стало причиной аварии с участием ее автомобиля и низкопольного автобуса ЛиАЗ-529260, который перевозил восемь пассажиров маршрута № 8, идущего от ГПЗ-10 до ТРК «Мегамага».

В результате аварии был выявлен один пострадавший — 52-летняя пассажирка автобуса.

В настоящий момент проводится проверка, которая установит обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее в Ростове-на-Дону водитель автобуса сбил девушку, не соблюдавшую правила дорожного движения.

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