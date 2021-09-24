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В Ростове за 62 млн продали здание обанкротившегося банка в переулке Университетском

24 сентября 2021, 13:17
Фото: yandex.ru/maps
В Ростове-на-Дону за 62 миллиона рублей продали здание банка-банкрота АО «Солидарность», данные об этом опубликовали в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Состоялась официальная продажа имущества, в прошлом принадлежавшего банку профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Сообщается, что на торгах выставили два лота из зданий банка, обанкротившегося три года назад. Одно из них находится в переулке Университетском, 115, его площадь превышает 1,63 тысячи квадратных метров.

Стало известно, что за 62 миллиона рублей победитель торгов получит не только здание в центре Ростова-на-Дону, но также 98 позиций имущества, также принадлежавшего банку-банкроту. Все деньги, вырученные в ходе торгов, пойдут на погашение задолженности АО «Солидарность».

Ранее сообщили о перспективе банкротства поручителя «Донречфлота», который имеет долг, превышающий два миллиарда рублей.

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