В Ростове за 62 млн продали здание обанкротившегося банка в переулке Университетском

Состоялась официальная продажа имущества, в прошлом принадлежавшего банку профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Сообщается, что на торгах выставили два лота из зданий банка, обанкротившегося три года назад. Одно из них находится в переулке Университетском, 115, его площадь превышает 1,63 тысячи квадратных метров.
Стало известно, что за 62 миллиона рублей победитель торгов получит не только здание в центре Ростова-на-Дону, но также 98 позиций имущества, также принадлежавшего банку-банкроту. Все деньги, вырученные в ходе торгов, пойдут на погашение задолженности АО «Солидарность».
Ранее сообщили о перспективе банкротства поручителя «Донречфлота», который имеет долг, превышающий два миллиарда рублей.