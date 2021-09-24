В Ростове за 62 млн продали здание обанкротившегося банка в переулке Университетском

Состоялась официальная продажа имущества, в прошлом принадлежавшего банку профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Сообщается, что на торгах выставили два лота из зданий банка, обанкротившегося три года назад. Одно из них находится в переулке Университетском, 115, его площадь превышает 1,63 тысячи квадратных метров.