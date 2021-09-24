В Ростовской области на выходных 25 и 26 сентября пройдут сильные дожди

Синоптики объявили, что на выходных жителям Ростовской области следует ожидать отдельные сильные дожди, которые пройдут по территории региона. Метеорологи сообщают, что в течение дня будет дуть ветер со скоростью до 10 метров в секунду, а также сохранится достаточно низкая температура воздуха до +17 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до +11 градусов, а на севере региона может похолодать до трех градусов выше нуля.
В воскресенье сохранятся те же показатели температуры, что и в субботу, но синоптики сообщают о высокой вероятности сильных гроз и обильных дождей, сопровождаемых шквальным ветром скоростью до 20 метров в секунду.
Также синоптики предупредили об опасности, возникающей на дорогах Ростовской области ночью и ранним утром. Они напомнили жителям региона, что утром из-за тумана видимость снижает до 500-200 метров, поэтому следует соблюдать повышенную осторожность за рулем.