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В Ростовской области на выходных 25 и 26 сентября пройдут сильные дожди

24 сентября 2021, 18:16
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области в субботу, 25 сентября, и в воскресенье, 26 сентября, ожидаются сильные дожди, об этом сообщили в Северо-Кавказском Гидрометцентре.

Синоптики объявили, что на выходных жителям Ростовской области следует ожидать отдельные сильные дожди, которые пройдут по территории региона. Метеорологи сообщают, что в течение дня будет дуть ветер со скоростью до 10 метров в секунду, а также сохранится достаточно низкая температура воздуха до +17 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до +11 градусов, а на севере региона может похолодать до трех градусов выше нуля.

В воскресенье сохранятся те же показатели температуры, что и в субботу, но синоптики сообщают о высокой вероятности сильных гроз и обильных дождей, сопровождаемых шквальным ветром скоростью до 20 метров в секунду.

Также синоптики предупредили об опасности, возникающей на дорогах Ростовской области ночью и ранним утром. Они напомнили жителям региона, что утром из-за тумана видимость снижает до 500-200 метров, поэтому следует соблюдать повышенную осторожность за рулем.

Ранее в Таганроге ливень разрушил объекты благоустройства в роще «Дубки».

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