В Ростовской области на выходных 25 и 26 сентября пройдут сильные дожди

Синоптики объявили, что на выходных жителям Ростовской области следует ожидать отдельные сильные дожди, которые пройдут по территории региона. Метеорологи сообщают, что в течение дня будет дуть ветер со скоростью до 10 метров в секунду, а также сохранится достаточно низкая температура воздуха до +17 градусов. Ночью столбики термометра опустятся до +11 градусов, а на севере региона может похолодать до трех градусов выше нуля.