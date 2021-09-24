В Ростовской области приступили к подготовке к осеннему призыву

В преддверии призывной кампании в Ростовской области состоялись двухнедельные инструкторско-методические сборы. В них приняли участие военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, медики ДОСААФ, а также и другие представители муниципальных призывных комиссий.
Весной этого года в войска Российской армии попали более пяти тысяч призывников из Ростовской области. Заместитель губернатора региона Вадим Артемов отметил, что показатель результативности действий в этом направлении остается одним из лучших по всему Южному военному округу. Он также отметил ряд муниципалитетов, которые эффективно справлялись с задачей по отправке новых срочников в войска Российской Федерации. Среди муниципалитетов региона были выделены Азовский район, Донецк, Таганрог, Волгодонский район, Октябрьский район, Каменский район и другие.
Сейчас же полным ходом идет подготовка к осенней призывной комиссии. На данный момент известно, что в Ростовской области в осенний призыв работу будет осуществлять областная призывная комиссия, а также 62 призывные комиссии в муниципалитетах. Также к работе будут привлечены ветеранские организации, казачьи общества и сотрудники ДОСААФ.
Важной задачей является и подготовка будущих срочников по военно-учетным специальностям в региональных отделениях ДОСААФ. Курсанты должны будут закончить свое обучение и сдать экзамен в ГИБДД до окончания призывной кампании. Отметим, что осенний призыв в этом году продлится с 1 октября до 31 декабря. В рамках осеннего призыва также усилят контроль за прохождение медицинского осмотра призывниками.
«Глава региона Василий Голубев ставит перед нами задачу обеспечения 100% призыва граждан на военную службу в соответствии с установленным заданием, на этом необходимо сосредоточить все свои усилия», — прокомментировал Вадим Артемов.