В Ростовской области приступили к подготовке к осеннему призыву

Весной этого года в войска Российской армии попали более пяти тысяч призывников из Ростовской области. Заместитель губернатора региона Вадим Артемов отметил, что показатель результативности действий в этом направлении остается одним из лучших по всему Южному военному округу. Он также отметил ряд муниципалитетов, которые эффективно справлялись с задачей по отправке новых срочников в войска Российской Федерации. Среди муниципалитетов региона были выделены Азовский район, Донецк, Таганрог, Волгодонский район, Октябрьский район, Каменский район и другие.