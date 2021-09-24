В Ростовской области вакцинацию от гриппа прошли более 1,33 миллиона домашних птиц

Он добавил, что с начала года провели 479 исследований проб диких водоплавающих птиц с целью выявить возможные следы заболевания, а также проведена проверка более 40 тысяч птичьих биологических материалов. Начальник управления сообщил, что в зонах, где сохраняется высокий риск заболеваемости, была проведена профилактическая вакцинации более чем 1,33 милиона птиц.