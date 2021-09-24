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В Ростовской области вакцинацию от гриппа прошли более 1,33 миллиона домашних птиц

24 сентября 2021, 17:01
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области провели профилактическую вакцинацию для предотвращения распространения гриппа среди домашних птиц, об этом сообщила пресс-служба регионального управления ветеринарии.

Специалисты ведомства сообщили, что в Ростовской области сохраняется достаточно стабильная эпизоотическая обстановка. По прежнему существует вероятность распространения опасных заболеваний из-за сезонной миграции птиц, однако ситуация остается под контролем.

Глава управления ветеринарии Ростовской области Александр Кругликов рассказал, что основой профилактики заболевания являются исследования состояния птиц, вакцинация, а также работа птицеводческих предприятий в закрытом режиме.

Он добавил, что с начала года провели 479 исследований проб диких водоплавающих птиц с целью выявить возможные следы заболевания, а также проведена проверка более 40 тысяч птичьих биологических материалов. Начальник управления сообщил, что в зонах, где сохраняется высокий риск заболеваемости, была проведена профилактическая вакцинации более чем 1,33 милиона птиц.

Ранее в Ростовской области ввели карантин из-за вспышки бруцеллеза среди коров.

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