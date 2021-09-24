В Ростовской области вакцинацию от гриппа прошли более 1,33 миллиона домашних птиц

Специалисты ведомства сообщили, что в Ростовской области сохраняется достаточно стабильная эпизоотическая обстановка. По прежнему существует вероятность распространения опасных заболеваний из-за сезонной миграции птиц, однако ситуация остается под контролем.
Глава управления ветеринарии Ростовской области Александр Кругликов рассказал, что основой профилактики заболевания являются исследования состояния птиц, вакцинация, а также работа птицеводческих предприятий в закрытом режиме.
Он добавил, что с начала года провели 479 исследований проб диких водоплавающих птиц с целью выявить возможные следы заболевания, а также проведена проверка более 40 тысяч птичьих биологических материалов. Начальник управления сообщил, что в зонах, где сохраняется высокий риск заболеваемости, была проведена профилактическая вакцинации более чем 1,33 милиона птиц.