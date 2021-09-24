Владелец рыбного магазина в Ростове «кинул» на выплаты уволившихся работниц

Ирина Бондаренко рассказала, что работала на должности продавца-кассира в магазине «Океан Камчатка-Сахалин» на проспекте Стачки в Ростове.
«Магазин работает по франшизе, а зарегистрирован на индивидуального предпринимателя. Я уволилась 31 августа. Мне выплатили только официальную часть заработной платы, не заплатив бонусную, которая по размеру практически такая же. Отсутствие оплаты мне объяснили якобы большой недостачей в магазине. Но об этом было заявлено лишь в середине сентября, когда пришло время расплачиваться с сотрудницами», — сообщила Ирина Бондаренко.
Она добавляет, что ее сменщица, тоже продавец-кассир Людмила Ластовина, которая работала в магазине без оформления, за девять дней своего труда в августе и вовсе не получила ничего.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в ожидании оплаты за труд, машинист двое суток не покидал башенный кран.