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Владелец рыбного магазина в Ростове «кинул» на выплаты уволившихся работниц

24 сентября 2021, 15:32
Фото: pixabay.com
В редакцию RostovGazeta обратилась ростовчанка Ирина Бондаренко, которая сообщила, что, после увольнения из рыбного магазина, ей в полном объеме не выплатили заработанные деньги.

Ирина Бондаренко рассказала, что работала на должности продавца-кассира в магазине «Океан Камчатка-Сахалин» на проспекте Стачки в Ростове.

«Магазин работает по франшизе, а зарегистрирован на индивидуального предпринимателя. Я уволилась 31 августа. Мне выплатили только официальную часть заработной платы, не заплатив бонусную, которая по размеру практически такая же. Отсутствие оплаты мне объяснили якобы большой недостачей в магазине. Но об этом было заявлено лишь в середине сентября, когда пришло время расплачиваться с сотрудницами», — сообщила Ирина Бондаренко.

Она добавляет, что ее сменщица, тоже продавец-кассир Людмила Ластовина, которая работала в магазине без оформления, за девять дней своего труда в августе и вовсе не получила ничего.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в ожидании оплаты за труд, машинист двое суток не покидал башенный кран.

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