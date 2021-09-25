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Главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин подал в отставку

25 сентября 2021, 11:46
Фото: pixabay.com
Главный тренер футбольной команды «Ростов» Юрий Семин покидает свой пост по собственному желанию, сообщили в пресс-службе клуба.

Решение об уходе главный тренер желто-синих принял после встречи с президентом ФК «Ростов» Арташесом Арутюнянцем.

Как отметил последний, «это футбол», но команда благодарна тому, что Семин откликнулся и принял клуб. Также ростовчане уверены, что у них с главным тренером сохранятся теплые отношения.

Напомним, Юрий Семин стал главным тренером футбольной команды «Ростов» в начале августа, контракт подписали на два года. Семин является одним из самых титулованных тренеров в России и до «Ростова» тренировал «Локомотив».

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