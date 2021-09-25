Главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин подал в отставку

Решение об уходе главный тренер желто-синих принял после встречи с президентом ФК «Ростов» Арташесом Арутюнянцем.
Как отметил последний, «это футбол», но команда благодарна тому, что Семин откликнулся и принял клуб. Также ростовчане уверены, что у них с главным тренером сохранятся теплые отношения.
Напомним, Юрий Семин стал главным тренером футбольной команды «Ростов» в начале августа, контракт подписали на два года. Семин является одним из самых титулованных тренеров в России и до «Ростова» тренировал «Локомотив».