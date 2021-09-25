В Ростове продают Jaguar покойного ведущего «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова

Posted 25 сентября 2021, 18:15
Published 25 сентября 2021, 18:15
Modified 18 сентября 2022, 12:20
Updated 18 сентября 2022, 12:20
Стало известно, что в настоящий момент в Ростове-на-Дону за 900 тысяч продают автомобиль Владимира Ворошилова, исполнявшего обязанности ведущего телепередачи «Что? Где? Когда?».
Владелец объявления поставил геометку о продаже в Москве, однако сам Jaguar XJ12 находится в Ростове. Сообщается, что раритетный автомобиль, выпущенный партией в 1300 единиц, имеет максимальную комплектацию, а в настоящий момент владелец Jaguar проводит работы с кузовом, а также планирует переварить днище, пороги и арки авто. Он предупредил потенциальных покупателей о том, что после завершения работ цена вырастет, поэтому торг в дальнейшем будет не уместен.
«Работает все, каждая кнопочка в салоне, все электрорегулировки салона, зеркал, музыка достаточно хорошего качества родная», — рассказал об автомобиле продавец.