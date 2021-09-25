В Ростове продают Jaguar покойного ведущего «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова

Владелец объявления поставил геометку о продаже в Москве, однако сам Jaguar XJ12 находится в Ростове. Сообщается, что раритетный автомобиль, выпущенный партией в 1300 единиц, имеет максимальную комплектацию, а в настоящий момент владелец Jaguar проводит работы с кузовом, а также планирует переварить днище, пороги и арки авто. Он предупредил потенциальных покупателей о том, что после завершения работ цена вырастет, поэтому торг в дальнейшем будет не уместен.