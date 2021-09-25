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В Ростове продают Jaguar покойного ведущего «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова

25 сентября 2021, 18:15
Фото: Авито
В Ростове-на-Дону продают Jaguar 1994 года выпуска, который принадлежал Владимиру Ворошилову, объявления появилось на портале «Авито».

Стало известно, что в настоящий момент в Ростове-на-Дону за 900 тысяч продают автомобиль Владимира Ворошилова, исполнявшего обязанности ведущего телепередачи «Что? Где? Когда?».

Владелец объявления поставил геометку о продаже в Москве, однако сам Jaguar XJ12 находится в Ростове. Сообщается, что раритетный автомобиль, выпущенный партией в 1300 единиц, имеет максимальную комплектацию, а в настоящий момент владелец Jaguar проводит работы с кузовом, а также планирует переварить днище, пороги и арки авто. Он предупредил потенциальных покупателей о том, что после завершения работ цена вырастет, поэтому торг в дальнейшем будет не уместен.

«Работает все, каждая кнопочка в салоне, все электрорегулировки салона, зеркал, музыка достаточно хорошего качества родная», — рассказал об автомобиле продавец.

Ранее в Ростове-на-Дону на продажу выставили пентхаус стоимостью один миллион долларов.

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