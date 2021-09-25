В Ростовской области главу района наказали за самовольную установку тарифов на воду

Posted 25 сентября 2021, 05:42
Published 25 сентября 2021, 05:42
Modified 18 сентября 2022, 12:20
Updated 18 сентября 2022, 12:20
Проверка показала, что госслужащий подготовил документ, в котором отразил стоимость подвоза питьевой воды. Только заниматься этим должен не он, а региональная служба по тарифному регулированию.
Действия главы администрации признали нарушением. После этого завели дело об административном правонарушении и выписали штраф.
Прокуратура опротестовала решение чиновника, в результате чего оно было отменено.