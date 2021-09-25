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Posted 25 сентября 2021, 05:42

Published 25 сентября 2021, 05:42

Modified 18 сентября 2022, 12:20

Updated 18 сентября 2022, 12:20

В Ростовской области главу района наказали за самовольную установку тарифов на воду

25 сентября 2021, 05:42
Глава администрации Мартыновского района был оштрафован за утверждение тарифов на подвоз воды, заявили в прокуратуре Ростовской области.

Проверка показала, что госслужащий подготовил документ, в котором отразил стоимость подвоза питьевой воды. Только заниматься этим должен не он, а региональная служба по тарифному регулированию.

Действия главы администрации признали нарушением. После этого завели дело об административном правонарушении и выписали штраф.

Прокуратура опротестовала решение чиновника, в результате чего оно было отменено.

Ранее ростовчан предупредили о дефиците воды и заболеваниях из-за изменения климата.

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