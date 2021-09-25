Заявка на Олимпиаду и уход главного тренера ФК: главные новости субботы в Ростове

Уход тренера
Юрий Семин, который заступил на пост главного тренера футбольного клуба «Ростов» 4 августа, 24 сентября подал в отставку. Решение тренер принял в ходе встречи с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.
Причина ухода Семина не сообщается, но в команде уверены, что стороны сохранят хорошие отношения.
Заявка на проведение Олимпиады
Как сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Ирина Четвертакова, в Ростовской области начали подготовку заявки на проведение Олимпийских игр 2036 года.
Область будет выдвигать на проведение Олимпиады-2036 Ростов-на-Дону, в котором уже есть подходящий для соревнований такого уровня стадион, а к 2025 году построят новый спортивный кластер.
Кроме Ростова на проведение Олимпиады претендуют еще пять российских городов, в том числе Сочи.
Город без света
Следующая рабочая неделя в Ростове-на-Дону пройдет с массовыми отключениями света. С 27 сентября по 1 октября в городе останутся без электричества сотни домов в разных районах.
Причиной отключений электроэнергии станет техническое обслуживание оборудования, по каким именно адресам не будет света, читайте здесь.