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Заявка на Олимпиаду и уход главного тренера ФК: главные новости субботы в Ростове

25 сентября 2021, 13:50
Фото: pixabay.com
В субботу 24 сентября главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин подал в отставку, а Ростовская область начала готовить заявку на проведение Олимпиады-2036, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Уход тренера

Юрий Семин, который заступил на пост главного тренера футбольного клуба «Ростов» 4 августа, 24 сентября подал в отставку. Решение тренер принял в ходе встречи с президентом клуба Арташесом Арутюнянцем.

Фото: ФК "Ростов"

Причина ухода Семина не сообщается, но в команде уверены, что стороны сохранят хорошие отношения.

Заявка на проведение Олимпиады

Как сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Ирина Четвертакова, в Ростовской области начали подготовку заявки на проведение Олимпийских игр 2036 года.

Область будет выдвигать на проведение Олимпиады-2036 Ростов-на-Дону, в котором уже есть подходящий для соревнований такого уровня стадион, а к 2025 году построят новый спортивный кластер.

Фото: pixabay.com

Кроме Ростова на проведение Олимпиады претендуют еще пять российских городов, в том числе Сочи.

Город без света

Следующая рабочая неделя в Ростове-на-Дону пройдет с массовыми отключениями света. С 27 сентября по 1 октября в городе останутся без электричества сотни домов в разных районах.

Фото: pixabay.com

Причиной отключений электроэнергии станет техническое обслуживание оборудования, по каким именно адресам не будет света, читайте здесь.

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