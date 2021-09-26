До 0 С будет опускаться температура воздуха в Ростовской области в начале недели

В ночь на понедельник в западных и северных районах области столбик термометра опустится до +2 С, на остальной территории региона +5...+8 С. Днем 27 сентября в области +12...+17 С, возможен небольшой дождь.
В ночь на 28 сентября местами в Ростовской области температура воздуха не превысит 0 С, но будет сухо. Дневная температура воздуха ожидается +9...+14 С, переменная облачность без существенных осадков.
В Ростове в понедельник пасмурно, но без осадков, воздух прогреется до +17 С. В ночь на 28 сентября пойдут дожди, которые продлятся и днем во вторник.