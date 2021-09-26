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До 0 С будет опускаться температура воздуха в Ростовской области в начале недели

26 сентября 2021, 13:41
Фото: pixabay.com
В начале новой рабочей недели в Ростовской области ночная температура воздуха будет опускаться до 0 С.

В ночь на понедельник в западных и северных районах области столбик термометра опустится до +2 С, на остальной территории региона +5...+8 С. Днем 27 сентября в области +12...+17 С, возможен небольшой дождь.

В ночь на 28 сентября местами в Ростовской области температура воздуха не превысит 0 С, но будет сухо. Дневная температура воздуха ожидается +9...+14 С, переменная облачность без существенных осадков.

В Ростове в понедельник пасмурно, но без осадков, воздух прогреется до +17 С. В ночь на 28 сентября пойдут дожди, которые продлятся и днем во вторник.

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