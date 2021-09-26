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Илон Маск расстается с певицей Граймс

26 сентября 2021, 10:40
Фото: pixabay.com
Известный бизнесмен Илон Маск после трех лет отношений расстается с певицей Граймс, сообщили «Новые известия».

У пары в мае 2020 года родился сын, которого они назвали X Æ A-12, что произносится как Экс, Эш, Эй, Твелв. По словам главы компаний SpaceX и Tesla, у них с Граймс отличные отношения и они до сих пор любят друг друга, но из-за работы не могут жить вместе. Маск по работе постоянно должен присутствовать в Техасе, а Граймс необходимо находиться в Лос-Анджелесе. При этом сын пары сейчас живет с отцом.

Напомним, компания, которую основал Илон Маск, SpaceX намеревалась к осени обеспечить весь мир беспроводным интернетом, используя спутниковую систему Starlink.

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