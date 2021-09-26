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Подготовка к четвертой волне и мать с детьми в аварийном доме: итоги недели в Ростове

26 сентября 2021, 12:55
Фото: pixabay.com
В Ростовской области начали готовиться к четвертой волне коронавируса, а Бастрыкин заинтересовался ситуацией с многодетной матерью из аварийного дома в Ростове, подробнее в материале RostovGazeta

Интерес главы Следкома

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки информации о проживании многодетной матери в аварийном доме в Ростове-на-Дону.

Проверку начала местное следственное управление после того, как информация о женщине с тремя детьми, проживающей в доме без света и газа, появилась в СМИ.

Фото: pixabay.com

Семью выселили из маневренного фонда, а жилье, которое удалось купить женщине, для проживания не пригодно. Мать с тремя детьми поселили в доме, признанным аварийным еще в 2012 году. Сначала власти обещали подыскать для них подходящую квартиру, но позже заявили, что такого жилья в районе нет.

Подготовка к четвертой волне

Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев сообщил, что в регионе продолжаются подготовительные мероприятия к четвертой волне коронавируса.

Фото: pixabay.com

Крупные медучреждения региона готовят на случай роста количества пациентов с коронавирусом. В настоящее время в области занято 70% коек в ковидных госпиталях, но, по словам Кобзева, всегда необходимо иметь резерв.

Светофор-матерщинник

В Ростове-на-Дону на пересечении Большой Садовой и Соборного появился светофор, ругающийся матом.

Неизвестные прикрепили табличку с матерным словом, указывающим, куда именно надо идти, под электронным табло со словом «идите».

Фото: vk.com/etorostovnadonu

Часть ростовчан сочли выходку смешной, но многим стало стыдно за такой поступок.

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