Подготовка к четвертой волне и мать с детьми в аварийном доме: итоги недели в Ростове

Интерес главы Следкома
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки информации о проживании многодетной матери в аварийном доме в Ростове-на-Дону.
Проверку начала местное следственное управление после того, как информация о женщине с тремя детьми, проживающей в доме без света и газа, появилась в СМИ.
Семью выселили из маневренного фонда, а жилье, которое удалось купить женщине, для проживания не пригодно. Мать с тремя детьми поселили в доме, признанным аварийным еще в 2012 году. Сначала власти обещали подыскать для них подходящую квартиру, но позже заявили, что такого жилья в районе нет.
Подготовка к четвертой волне
Глава Минздрава Ростовской области Юрий Кобзев сообщил, что в регионе продолжаются подготовительные мероприятия к четвертой волне коронавируса.
Крупные медучреждения региона готовят на случай роста количества пациентов с коронавирусом. В настоящее время в области занято 70% коек в ковидных госпиталях, но, по словам Кобзева, всегда необходимо иметь резерв.
Светофор-матерщинник
Неизвестные прикрепили табличку с матерным словом, указывающим, куда именно надо идти, под электронным табло со словом «идите».
Часть ростовчан сочли выходку смешной, но многим стало стыдно за такой поступок.