Подготовка к четвертой волне и мать с детьми в аварийном доме: итоги недели в Ростове

Семью выселили из маневренного фонда, а жилье, которое удалось купить женщине, для проживания не пригодно. Мать с тремя детьми поселили в доме, признанным аварийным еще в 2012 году. Сначала власти обещали подыскать для них подходящую квартиру, но позже заявили, что такого жилья в районе нет.