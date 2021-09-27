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Депутаты двух партий представят Ростовскую область в Госдуме по итогам выборов

27 сентября 2021, 12:17
Фото: duma.gov.ru
Ростовская область отправит в Госдуму 13 депутатов, представляющих партии «Единая Россия» и «КПРФ», об этом сообщил портал «КП — Ростов-на-Дону».

Стало известно, что в Государственную думу восьмого созыва войдут представители партий «Единая Россия» и «КПРФ», одержавшие победу на избирательных участках Ростовской области.

Согласно данным Центральной избирательной компании, на которую ссылались КП, Ростовскую область будет представлять губернатор региона Василий Голубев, Вячеслав Никонов, Светлана Пискунова, а также Михаил Гуров, Николай Коломейцев и Евгений Бессонов. Вместе с ними список депутатов Госдумы пополнят Лариса Тутова, Виталий Кушнарев, Николай Гончаров, Антон Гетта, Екатерина Стенякина, Виктор Дерябкин, а также Сергей Бурлаков.

Сообщается, что несколько депутатов сохранили право отказаться от участия в Госдуме, передав полномочия претендентам, которые набрали меньше голосов в ходе выборов.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о лидерстве партии «Единая Россия» во время прошедших выборов.

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