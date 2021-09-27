Депутаты двух партий представят Ростовскую область в Госдуме по итогам выборов

Согласно данным Центральной избирательной компании, на которую ссылались КП, Ростовскую область будет представлять губернатор региона Василий Голубев, Вячеслав Никонов, Светлана Пискунова, а также Михаил Гуров, Николай Коломейцев и Евгений Бессонов. Вместе с ними список депутатов Госдумы пополнят Лариса Тутова, Виталий Кушнарев, Николай Гончаров, Антон Гетта, Екатерина Стенякина, Виктор Дерябкин, а также Сергей Бурлаков.