Депутаты двух партий представят Ростовскую область в Госдуме по итогам выборов

Стало известно, что в Государственную думу восьмого созыва войдут представители партий «Единая Россия» и «КПРФ», одержавшие победу на избирательных участках Ростовской области.
Согласно данным Центральной избирательной компании, на которую ссылались КП, Ростовскую область будет представлять губернатор региона Василий Голубев, Вячеслав Никонов, Светлана Пискунова, а также Михаил Гуров, Николай Коломейцев и Евгений Бессонов. Вместе с ними список депутатов Госдумы пополнят Лариса Тутова, Виталий Кушнарев, Николай Гончаров, Антон Гетта, Екатерина Стенякина, Виктор Дерябкин, а также Сергей Бурлаков.
Сообщается, что несколько депутатов сохранили право отказаться от участия в Госдуме, передав полномочия претендентам, которые набрали меньше голосов в ходе выборов.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о лидерстве партии «Единая Россия» во время прошедших выборов.