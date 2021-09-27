На берег центрального пляжа в Таганроге выбросило мертвого дельфина и осетра

Однако, информационный портал Царьград написал, что экологи утверждают, что в произошедшем нет ничего страшного. По их словам, такое происходит довольно часто, когда морские обитатели ранены или больны. От отсутствия сил удержаться на воде, многие рыбы позволяют морскому течению выбросить их на берег, и умирают раньше, чем их заметят люди.