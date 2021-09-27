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ОК научились «шазамить»

27 сентября 2021, 14:07
Фото: ОК
Одноклассники запустили распознавание музыки по звучанию на базе технологии ShazamKit, встроенной в недавно вышедшую операционную систему iOS 15.

С ее помощью приложение соцсети теперь может определить, что за песня играет в данный момент. Пользователи ОК смогут открывать для себя новых исполнителей и музыкальные треки — просто услышав их рядом в транспорте, на улице или по радио.

ОК стали первой социальной сетью, которая добавила технологию в свой музыкальный сервис. Новая функция уже доступна в последней версии iOS-приложения ОК для пользователей операционной системы iOS 15.

Определить название и автора звучащего поблизости трека можно внутри приложения ОК, после чего сразу послушать его в музыкальном сервисе соцсети. Для этого нужно кликнуть на иконку распознавания песен в разделе «Музыка». Спустя несколько секунд приложение найдет трек в музыкальной базе ОК, пользователь будет перенаправлен на список звучащих песен и сможет прослушать их полностью, либо добавить к себе в плейлист. Для быстрого поиска музыки можно использовать длинное нажатие на иконку приложения ОК: в меню быстрых действий доступна опция «Распознать музыку».

Технология использует микрофон смартфона для записи фрагмента музыки и ищет распознанный трек в музыкальной базе ОК. При успешном сопоставлении пользователь увидит информацию о треке в результатах поиска раздела «Музыка». Сервис также умеет определять версию песни: оригинальную, лайв запись или один из ремейков.

Запуск технологии стал очередным этапом развития музыкального сервиса ОК. Ранее социальная сеть снизила цену на музыкальную подписку до 75 рублей, а для подписчиков музыкального сервиса в мобильных приложениях ОК появилась функция скачивания треков для прослушивания без интернета.

#Новости#Общество
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