Синоптики прогнозируют теплый и сухой октябрь в Ростове и области

В первую декаду октября погода в Ростове и Ростовской области будет сухая и теплая, без существенных осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах от +7 до +14 градусов, а в северных районах до +4 градусов тепла.
«В отдельных районах области в начале месяца не исключены заморозки в воздухе на поверхности почвы в утренние часы. Во второй и третьей декаде октября в отдельные дни ожидаются дожди. В середине месяца температура воздуха повысится до от +14 до +19 градусов, а по южной половине достигнет +25 градусов», — отметила Ольга Чупрова.
Ранее RostovGazeta сообщала, что последние дни сентября в Ростовской области будут облачными и холодными.