Синоптики прогнозируют теплый и сухой октябрь в Ростове и области

«В отдельных районах области в начале месяца не исключены заморозки в воздухе на поверхности почвы в утренние часы. Во второй и третьей декаде октября в отдельные дни ожидаются дожди. В середине месяца температура воздуха повысится до от +14 до +19 градусов, а по южной половине достигнет +25 градусов», — отметила Ольга Чупрова.