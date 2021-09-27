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Синоптики прогнозируют теплый и сухой октябрь в Ростове и области

27 сентября 2021, 14:29
Фото: pexels.com
Температура в Ростове и области в октябре ожидается выше нормы, а осадков будет меньше, чем обычно, сообщила RostovGazeta ведущий специалист Ростовского гидрометцетра Ольга Чупрова.

В первую декаду октября погода в Ростове и Ростовской области будет сухая и теплая, без существенных осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах от +7 до +14 градусов, а в северных районах до +4 градусов тепла.

«В отдельных районах области в начале месяца не исключены заморозки в воздухе на поверхности почвы в утренние часы. Во второй и третьей декаде октября в отдельные дни ожидаются дожди. В середине месяца температура воздуха повысится до от +14 до +19 градусов, а по южной половине достигнет +25 градусов», — отметила Ольга Чупрова.

Ранее RostovGazeta сообщала, что последние дни сентября в Ростовской области будут облачными и холодными.

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