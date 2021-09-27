Спортсмен с Суворовского представит наш регион в составе сборной России на чемпионате

Всего сборная России насчитывает более 100 спортсменов в различных возрастных категориях и дисциплинах карате. Дмитрий Сычев будет представлять нашу страну в категории мальчики 12-13 лет в дисциплине ката. Напомним, ранее он уже становился победителем соревнований самого различного уровня.
Как рассказал главный тренер сборной Ростовской области Олег Захаров, Дима пришёл в клуб «Суворов» с самого начала работы секции киокусинкай в Суворовском в 2017 году. За 4 года занятий мальчик прошёл путь от новичка до спортсмена национальной сборной страны. Благодаря эффективному взаимодействию родителей и тренера, получилось выстроить верную траекторию спортивного развития ребёнка. Дима тренируется по самым современным и инновационным методикам подготовки под руководством главного тренера сборной Ростовской области, тренера высшей категории, кандидата педагогических наук Олега Захарова.
Остается лишь пожелать успеха нашему земляку, ведь нашим ребятам предстоит бороться с сильнейшими бойцами из почти 20 европейских стран.