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Спортсмен с Суворовского представит наш регион в составе сборной России на чемпионате

27 сентября 2021, 11:33
Дмитрий Сычев по итогам жесткого рейтингового отбора стал первым номером сборной России в своей возрастной категории и будет представлять нашу страну на Первенстве Европы 12-14 ноября в г. Катовице, Польша.

Всего сборная России насчитывает более 100 спортсменов в различных возрастных категориях и дисциплинах карате. Дмитрий Сычев будет представлять нашу страну в категории мальчики 12-13 лет в дисциплине ката. Напомним, ранее он уже становился победителем соревнований самого различного уровня.

Как рассказал главный тренер сборной Ростовской области Олег Захаров, Дима пришёл в клуб «Суворов» с самого начала работы секции киокусинкай в Суворовском в 2017 году. За 4 года занятий мальчик прошёл путь от новичка до спортсмена национальной сборной страны. Благодаря эффективному взаимодействию родителей и тренера, получилось выстроить верную траекторию спортивного развития ребёнка. Дима тренируется по самым современным и инновационным методикам подготовки под руководством главного тренера сборной Ростовской области, тренера высшей категории, кандидата педагогических наук Олега Захарова.

Остается лишь пожелать успеха нашему земляку, ведь нашим ребятам предстоит бороться с сильнейшими бойцами из почти 20 европейских стран.

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