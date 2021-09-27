Ушла безвременно: врач рассказал о смерти от COVID-19 экс-министра Ростовской области

В ковидном госпитале Ростова от осложнений COVID-19 вчера скончалась заслуженный врач России, первый Министр здравоохранения Ростовской области Тамара Кондратенко.
«Наше знакомство с Тамарой Алексеевной началось еще с середины 80-х годов. Тогда она была главным врачом Ростовской областной санэпидемстанции и, я, будучи доктором, нередко пересекался с ней по работе, — вспоминает Игорь Гайнутдинов. — Уже тогда удивляло, как она прекрасно ориентировалась в работе поликлиник и больниц, понимая каждое звено в цепочке оказания медицинской помощи. Общение со столь высоким профессионалом всегда доставляло глубокое удовлетворение».
Гайнутдинов добавляет, что когда Тамара Кондратенко стала первым в Ростовской области министром здравоохранения, донская медицина задышала по-новому.
«Она практически вдохнула новую жизнь в работу медицинских учреждений. В те годы я работал в стационаре, и, наряду со всеми врачами, почувствовал, как вектор развития донского здравоохранения изменился в лучшую сторону», — отмечает Игорь Гайнутдинов.
Но время бежит, все меняется. После службы в министерстве, Тамара Кондратенко возглавила кафедру эпидемиологии в РосГМУ.
«Наряду с подготовкой кадров, она с середины нулевых руководила врачебными ассоциациями. Мы встречались на медицинских праздниках, съездах, на специализированных городских мероприятиях. Врачи всегда с интересом прислушивались к ее мнению. Всегда сдержанному, глубокому, профессиональному. Очень жаль, что такие люди уходят. Все медики Дона сожалеют о ее смерти. Я считаю, что ушла она безвременно. Ведь до тех пор, пока Тамара Алексеевна не заболела COVID-19, она была очень трудоспособным и эффективным сотрудником донского здравоохранения», — резюмирует Игорь Гайнутдинов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Тамара Кондратенко умерла от осложнений коронавируса, спустя десять дней после ее 81-го дня рождения.