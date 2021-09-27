Ушла безвременно: врач рассказал о смерти от COVID-19 экс-министра Ростовской области

«Наряду с подготовкой кадров, она с середины нулевых руководила врачебными ассоциациями. Мы встречались на медицинских праздниках, съездах, на специализированных городских мероприятиях. Врачи всегда с интересом прислушивались к ее мнению. Всегда сдержанному, глубокому, профессиональному. Очень жаль, что такие люди уходят. Все медики Дона сожалеют о ее смерти. Я считаю, что ушла она безвременно. Ведь до тех пор, пока Тамара Алексеевна не заболела COVID-19, она была очень трудоспособным и эффективным сотрудником донского здравоохранения», — резюмирует Игорь Гайнутдинов.