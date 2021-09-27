rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России намерены оспорить ограничения по инфраструктурным кредитам в регионах

27 сентября 2021, 12:09
Фото: pixabay.com
Несколько субъектов РФ планируют оспорить выделенные правительством лимиты по инфраструктурным кредитам и планируют направлять дополнительные заявки на финансирование своих проектов.

В частности, красноярские власти сообщили, что еще летом адресовали Минстрою России перечень проектов, подходящих для инфраструктурных кредитов, на 100 миллиардов рублей. Но отведенный краю составил только 10,1 миллиарда, передает iz.ru. Средства должны направить на развитие инженерной и дорожной инфраструктуры.

Администрация региона напомнила, что существует второй, конкурсный этап распределения средств, не выбранных регионами по итогам заявочного этапа.

Оспорить лимит также намерены в Орловской области.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00