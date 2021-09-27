В России намерены оспорить ограничения по инфраструктурным кредитам в регионах

В частности, красноярские власти сообщили, что еще летом адресовали Минстрою России перечень проектов, подходящих для инфраструктурных кредитов, на 100 миллиардов рублей. Но отведенный краю составил только 10,1 миллиарда, передает iz.ru. Средства должны направить на развитие инженерной и дорожной инфраструктуры.