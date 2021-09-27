В Ростове в 2022 году планируют провести благоустройство улицы Сержантова

Специалисты убеждены, что в проекте стоит учитывать уникальную архитектуру улицы, ее историю, а также учесть потребность в качественном освещении и классических малых архитектурных формах. Они считают, что атмосферность на пешеходной зоне обеспечит стилизованное оформление вывесок, а ограничение доступа улицы для автомобилей, а также использование вазонов с цветами и других функционально-декоративных элементов.