В Ростове в 2022 году планируют провести благоустройство улицы Сержантова

Сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил о планах обустроить новую пешеходную зону на улице Сержантова в 2022 году. Он добавил, что обсуждение проекта ведется с апреля 2021 года, когда в Первомайском районе провели работы по сносу незаконных ларьков.
Глава городской администрации объявил, что в планах провести работы по очистке фасадов от рекламы, озеленительные работы, а также решить проблему стихийного паркинга, и обеспечить доступность пешеходной зоны для маломобильных групп населения.
Специалисты убеждены, что в проекте стоит учитывать уникальную архитектуру улицы, ее историю, а также учесть потребность в качественном освещении и классических малых архитектурных формах. Они считают, что атмосферность на пешеходной зоне обеспечит стилизованное оформление вывесок, а ограничение доступа улицы для автомобилей, а также использование вазонов с цветами и других функционально-декоративных элементов.
Алексей Логвиненко добавил, что концепция пешеходной зоны предусматривает посадку платанов, установку скульптур и светового оформления. Глава городской администрации объявил, что в ходе обсуждений также прозвучало предложение об организации шахматного клуба.