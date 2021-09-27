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В Ростове в 2022 году планируют провести благоустройство улицы Сержантова

27 сентября 2021, 15:10
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
В Ростове-на-Дону займутся разработкой проектной документации для улицы Сержантова, об этом сообщил в глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко объявил о планах обустроить новую пешеходную зону на улице Сержантова в 2022 году. Он добавил, что обсуждение проекта ведется с апреля 2021 года, когда в Первомайском районе провели работы по сносу незаконных ларьков.

Глава городской администрации объявил, что в планах провести работы по очистке фасадов от рекламы, озеленительные работы, а также решить проблему стихийного паркинга, и обеспечить доступность пешеходной зоны для маломобильных групп населения.

Специалисты убеждены, что в проекте стоит учитывать уникальную архитектуру улицы, ее историю, а также учесть потребность в качественном освещении и классических малых архитектурных формах. Они считают, что атмосферность на пешеходной зоне обеспечит стилизованное оформление вывесок, а ограничение доступа улицы для автомобилей, а также использование вазонов с цветами и других функционально-декоративных элементов.

Алексей Логвиненко добавил, что концепция пешеходной зоны предусматривает посадку платанов, установку скульптур и светового оформления. Глава городской администрации объявил, что в ходе обсуждений также прозвучало предложение об организации шахматного клуба.

Ранее в Ростове-на-Дону массово демонтировали незаконные торговые объекты на Сержантова.

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