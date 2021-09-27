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В Ростовской области последние дни сентября будут облачными и холодными

27 сентября 2021, 09:26
Фото: pexels.com
Последние дни сентября в Ростовской области, как прогнозируют синоптики, будут холодными и пасмурными, следует из прогноза синоптиков.

Череда облачных дней начнется с 27 сентября. В этот день температура воздуха будет достигать +15 градусов. Скорость ветра достигнет 10 метров в секунду.

Ветер принесет с собой и дождь, который синоптики прогнозируют уже во вторник, 28 сентября. В этот день температура воздуха останется такой же, как и в предыдущий день, а вот количество осадков увеличится - с утра и до вечера во вторник будет идти дождь.

В последние дни первого месяца осени будут наблюдаться пасмурные дни, здесь температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов днем и от +5 до +8 ночью. Также в эти дни поднимется ветер и может достигать скорости 11 метров в секунду. Возможны осадки.

Ранее: В понедельник 27 сентября в Ростове-на-Дону потеплеет до 15 градусов.

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