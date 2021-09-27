В Ростовской области последние дни сентября будут облачными и холодными

Череда облачных дней начнется с 27 сентября. В этот день температура воздуха будет достигать +15 градусов. Скорость ветра достигнет 10 метров в секунду.
Ветер принесет с собой и дождь, который синоптики прогнозируют уже во вторник, 28 сентября. В этот день температура воздуха останется такой же, как и в предыдущий день, а вот количество осадков увеличится - с утра и до вечера во вторник будет идти дождь.
В последние дни первого месяца осени будут наблюдаться пасмурные дни, здесь температура воздуха будет колебаться от +12 до +14 градусов днем и от +5 до +8 ночью. Также в эти дни поднимется ветер и может достигать скорости 11 метров в секунду. Возможны осадки.