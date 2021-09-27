rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Таганроге вынесли приговор экс-полицейскому, возглавившему антисемитское сообщество

27 сентября 2021, 14:33
Фото: vk.com
Сергей Шурыгин
В Таганроге суд вынес приговор Сергею Шурыгину, виновному в организации экстремистской организации, об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Стало известно, что спустя два года вынесли приговор в отношении 59-летнего Сергея Шурыгина, обвиняемого в организации преступной группировки «Союз народов солнца и народов полумесяца». Напоминаем, деятельность данной экстремистской организации запрещена на территории Российской Федерации и карается законом.

Сообщается, что бывшего сотрудника полиции признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию национальной вражды, оскорблении человеческого достоинства, а также организации экстремистского сообщества.

Суд подтвердил факт того, что Шурыгин координировал действия запрещенной организации с мая 2017 до конец ноября 2018 года, в том числе создал сообщество в «Вконтакте», посвященное преследованию лиц еврейской национальности или вероисповедания.

Суд принял решение назначить Шурыгину наказание в виде 6,5 лет условного срока с испытательным сроком в пять лет, ограничением свободы на один год и два месяца, а также запретом на участие в каких-либо политических, религиозных и общественных организациях сроком три года. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее в ведомстве опровергли факт службы Шурыгина в МВД Ростовской области.

Материалы по теме
Экстремистские книги нашли в багаже жительницы Украины на таможне под РостовомЭкстремистские книги нашли на прибывшем в Ростов корабле из ТурцииИностранца задержали в ростовском аэропорту за экстремистскую символику на одежде
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00