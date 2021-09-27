В Таганроге вынесли приговор экс-полицейскому, возглавившему антисемитское сообщество

Суд принял решение назначить Шурыгину наказание в виде 6,5 лет условного срока с испытательным сроком в пять лет, ограничением свободы на один год и два месяца, а также запретом на участие в каких-либо политических, религиозных и общественных организациях сроком три года. Пока приговор не вступил в законную силу.