В Таганроге вынесли приговор экс-полицейскому, возглавившему антисемитское сообщество

Стало известно, что спустя два года вынесли приговор в отношении 59-летнего Сергея Шурыгина, обвиняемого в организации преступной группировки «Союз народов солнца и народов полумесяца». Напоминаем, деятельность данной экстремистской организации запрещена на территории Российской Федерации и карается законом.
Сообщается, что бывшего сотрудника полиции признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию национальной вражды, оскорблении человеческого достоинства, а также организации экстремистского сообщества.
Суд подтвердил факт того, что Шурыгин координировал действия запрещенной организации с мая 2017 до конец ноября 2018 года, в том числе создал сообщество в «Вконтакте», посвященное преследованию лиц еврейской национальности или вероисповедания.
Суд принял решение назначить Шурыгину наказание в виде 6,5 лет условного срока с испытательным сроком в пять лет, ограничением свободы на один год и два месяца, а также запретом на участие в каких-либо политических, религиозных и общественных организациях сроком три года. Пока приговор не вступил в законную силу.