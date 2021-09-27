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Засохшую «депутатскую» аллею не будут восстанавливать в парке Дружба в Ростове

27 сентября 2021, 12:35
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону прекратят высаживать погибающие туи на аллее депутатов, об этом сообщили общественники.

В Ростове-на-Дону перестанут восстанавливать озеленение на аллее депутатов, расположенной в парке «Дружба», после обращений городских общественников.

Сообщается, что с начала сентября общественники добивались завершения восстановительных работ по озеленению на аллее депутатов. Активисты рассказали, что хоть саженцы и покупаются за счет депутатов, все работы ведутся за счет городского бюджета, что вызывает недоумение, поскольку туи продолжают погибать.

«Пока у парка не не будет нормального хозяина и четкого многолетнего стратегического плана по благоустройству — все бесполезно!», — подвели итоги своего обращения общественники, призывая власти больше не обрекать деревья на медленную смерть.

Администрация Ворошиловского района сообщила на портале городского благоустройства, что посадки туй в парке «Дружба» на бульваре Комарова больше осуществляться не будет, а замена погибших кустарников в 2019 году была последней и производилась за счет внебюджетных средств.

Ранее общественники жаловались на попытку избавиться от здоровых деревьев в парке «Дружба».

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