Засохшую «депутатскую» аллею не будут восстанавливать в парке Дружба в Ростове

В Ростове-на-Дону перестанут восстанавливать озеленение на аллее депутатов, расположенной в парке «Дружба», после обращений городских общественников.
Сообщается, что с начала сентября общественники добивались завершения восстановительных работ по озеленению на аллее депутатов. Активисты рассказали, что хоть саженцы и покупаются за счет депутатов, все работы ведутся за счет городского бюджета, что вызывает недоумение, поскольку туи продолжают погибать.
«Пока у парка не не будет нормального хозяина и четкого многолетнего стратегического плана по благоустройству — все бесполезно!», — подвели итоги своего обращения общественники, призывая власти больше не обрекать деревья на медленную смерть.
Администрация Ворошиловского района сообщила на портале городского благоустройства, что посадки туй в парке «Дружба» на бульваре Комарова больше осуществляться не будет, а замена погибших кустарников в 2019 году была последней и производилась за счет внебюджетных средств.